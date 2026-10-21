Швеция намерена не допустить российских лыжников к участию в чемпионате мира 2027 года

Федерация лыжного спорта Швеции намерена не допустить российских спортсменов к участию в чемпионате мира, который состоится в феврале 2027 года в Фалуне. Для этого организация совместно с Национальной спортивной федерацией пытается заручиться поддержкой правительства, чтобы ограничить въезд российских лыжников в страну.

По информации источника, Федерация лыжного спорта Швеции пытается оказать влияние на правительство, чтобы российские лыжники не смогли приехать в страну на чемпионат мира в Фалуне.

Эту стратегию также обсудили с другими скандинавскими федерациями, которые организуют этапы Кубка мира. Таким образом, вопрос о возможном недопуске российских спортсменов рассматривается в более широком региональном контексте.

Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Швеции Пернилла Бунде подтвердила, что организация уже подняла этот вопрос перед Национальной спортивной федерацией.

«Мы подняли этот вопрос перед Национальной федерацией спорта. Не исключено, что этот вопрос можно поднять перед Министерством иностранных дел и посмотреть, каким странам разрешен въезд в страну», — заявила Пернилла Бунде.

Речь идет о попытках добиться соответствующих ограничений, а не о уже принятом решении о запрете въезда российским лыжникам.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Напомним, российские спортсменки могут не выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который состоится 17–25 октября в нидерландском Роттердаме. За два дня до запланированного вылета они до сих пор не получили визы для въезда в Нидерланды.

Читай нас в