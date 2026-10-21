Швеция анализирует возможность отказывать в визах спортсменам из России и Беларуси, которые стремятся принять участие в международных соревнованиях на территории страны. Как сообщает Channel NewsAsia, это потенциально может сделать невозможным приезд атлетов, которым международные спортивные федерации разрешили выступать.

Проверка правовых оснований

Министр миграции Швеции Йохан Форсселл заявил Reuters, что правительство изучает юридические основания для отказа в визах российским и белорусским спортсменам. По его словам, шведские власти резко критикуют допуск представителей этих стран к международным соревнованиям.

Форсселл добавил, что правительство поддерживает позицию Шведской лыжной ассоциации и Шведской спортивной конфедерации, которые выступают против участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в Швеции. По мнению министра, такой допуск может способствовать нормализации российской агрессии против Украины.

Чемпионат мира в Фалуне

Ограничения могут коснуться участников чемпионата мира по лыжным видам спорта, запланированного в шведском Фалуне на февраль и март следующего года. Турнир проходит раз в два года и включает лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус нескольким российским спортсменам, что позволяет им выступать на ее турнирах. Федерация не предоставила Reuters оперативного комментария относительно возможных визовых ограничений.

Позиция спортивных организаций

Шведская спортивная конфедерация сообщила, что ведет диалог с правительством по поводу правил получения виз гражданами России. Шведская лыжная ассоциация заявила, что с начала полномасштабного вторжения России — государства-агрессора — в Украину придерживается позиции о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, пока продолжается война.

Генеральный секретарь ассоциации Пернилла Бонде подчеркнула, что решения по визам и въезду в страну принимают государственные органы. В то же время ассоциация будет выполнять решения и правила Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

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