Сибига призвал отменить решение о проведении чемпионата мира по тяжелой атлетике 2030 года в Москве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига критически оценил решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) предоставить Москве право на проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике 2030 года и призвал федерацию, Международный олимпийский комитет и мировое спортивное сообщество совместно добиться его отмены.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что предоставление государству-агрессору права организовывать масштабные международные турниры недопустимо в то время, когда оно продолжает убивать украинцев и уничтожать инфраструктуру: «Россия продолжает убивать украинцев, в том числе спортсменов. Аморально предоставлять Москве привилегию принимать крупные международные спортивные соревнования, пока продолжается её агрессия. Мы не должны позволить Кремлю использовать международный спорт для получения признания и легитимности или возвращения к привычному международному взаимодействию без прекращения агрессии и привлечения к ответственности».

Сибига подчеркнул, что такие шаги создают опасный прецедент нормализации российской военной агрессии и лишают мировой спорт морального права провозглашать принципы справедливости и добросовестности.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение провести чемпионат мира среди взрослых 2030 года в Москве. Это первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда международная федерация по олимпийскому виду спорта предоставила России право принимать чемпионат мира среди взрослых.

Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. При этом для них был предусмотрен ряд условий и ограничений.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила индивидуальные ограничения для российских и белорусских представителей. Теперь игроки, тренеры, судьи и другие официальные лица из этих стран могут участвовать в соревнованиях ФИБА. В то же время вопрос о возвращении российских и белорусских сборных и клубов федерация пока оставила для дальнейшего рассмотрения.

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