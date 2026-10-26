«Сиэтл Сихокс» обыграли «Канзас-Сити Чифс» со счетом 20:3 в матче НФЛ в воскресенье вечером, нанеся соперникам первое поражение с начала сезона. Ресивер Джексон Смит-Нджигба сделал девять приемов на 150 ярдов и занес тачдаун, сообщает Sky Sports.

Квотербек «Сихокс» Сэм Дарнольд набрал 257 ярдов пасом и отдал результативную передачу. После победы баланс команды составляет 4-3: она прервала серию из двух поражений. «Чифс» потерпели первое поражение в сезоне и имеют показатель 5-1.

Преимущество Сиэтла до перерыва

В начале второй четверти Джейсон Майерс реализовал 25-ярдовый филд-гол после 33-ярдового паса Дарнольда на Смита-Нджигбу. Позже Тай Окада перехватил передачу Патрика Махоумса, адресованную Джейлену Роялсу. После этого Дарнольд нашел Смита-Нджигбу 28-ярдовым пасом в зачетной зоне, и «Сихокс» повели 10:0.

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В конце первой половины Дарнольд еще раз отдал 28-ярдовый пас Смиту-Нджигбе, однако передачу Дарнольда в зачетной зоне перехватил Нол Уильямс. Он вернул мяч на 64 ярда, но Харрисон Баткер не реализовал попытку филд-гола с 58 ярдов перед сиреной.

Неудачная игра атаки «Чифс»

Во второй половине Майерс увеличил преимущество «Сихокс» филд-голом с 35 ярдов. «Чифс» ответили лишь 50-ярдовым филд-голом Баткера после потери мяча Махоумсом на третьей попытке. В начале четвертой четверти Баткер также не попал с 45 ярдов.

Эмануэль Уилсон завершил матч с 24 выносами на 100 ярдов и тачдауном, оформив 21-ярдовый результативный рывок за 3 минуты 47 секунд до конца игры. Махоумс набрал 165 ярдов пасом, сделал одно перехватывание и допустил потерю мяча. Кеннет Уокер III, который перед матчем в среднем набирал 133 ярда за игру, набрал 36 ярдов в 14 выносах. Трэвис Келси сделал четыре приема и довел общее количество приемов в карьере до 1104, поднявшись на пятое место в истории НФЛ.

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