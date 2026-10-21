Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что Мехико, Мексика, в будущем может войти в список городов для расширения баскетбольной лиги. В то же время он подчеркнул, что появление новых команд не является ближайшей перспективой, сообщает Mexico News Daily.

Среди возможных городов — Мехико

Во время выступления в шоу Pat McAfee Сильвер сказал, что до фактического расширения НБА остается еще несколько сезонов. По его словам, лига публично рассматривает Лас-Вегас и Сиэтл, а Мехико может стать одним из вариантов в дальней перспективе.

Комиссар связал такую возможность с ростом популярности баскетбола в мексиканской столице. Он также назвал Мехико крупнейшим городом Северной Америки и обратил внимание на его транспортную доступность для других рынков НБА: перелет из Нью-Йорка в Мехико короче, чем из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обсуждение новой арены

Одним из факторов возможного расширения НБА в Мехико может стать спортивная инфраструктура. Сильвер сообщил, что в городе обсуждается строительство новой арены, однако ближайших планов реализации такого проекта нет.

Ранее ESPN писал, что как минимум одна группа из Мехико обратилась в PJT Partners, которая консультирует НБА по вопросам расширения. Она предложила создать франшизу и спортивный комплекс с новой баскетбольной ареной. В то же время подтвержденных или объявленных планов строительства сейчас нет.

Читай нас в