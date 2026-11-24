Дания, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония призвали Еврокомиссию лишить российских и белорусских спортсменов возможности получать визы для участия в соревнованиях в Европе.

В совместном письме страны подчеркнули, что спорт невозможно отделить от геополитики, а возвращение российских спортсменов на европейские соревнования станет победой Кремля.

Также они предлагают не выдавать визы спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, и ужесточить правила получения туристических виз для граждан России и Беларуси.

Источник: Politico

Премьер-министр Польши Дональд Туск вместе с шестью европейскими лидерами подписал обращение с призывом не выдавать визы спортсменам из Российской Федерации — государства-агрессора — и Беларуси для участия в соревнованиях на территории Европейского Союза.

До этого Финляндия запретила въезд российским спортсменам с 16 ноября.

Также Нидерланды не выдали визы российским спортсменкам перед чемпионатом мира.

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