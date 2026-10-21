Сингапурские спортсмены по бочче завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль на Азиатских Параиграх 2026 года в Нагое. Алойзиус Ган занял второе место в мужском индивидуальном турнире класса BC3, а Джови Тан завоевал серебро в мужской категории BC1. Джералин Тан стала бронзовой призёркой женского индивидуального турнира BC1, сообщает Channel NewsAsia.

Финалы в Нагое

В финале BC3 19-летний Алойзиус Ган уступил представителю Таиланда Витсану Чантхакхату со счётом 3:4. В стартовом раунде группового этапа, который состоялся в понедельник, сингапурец победил этого же соперника.

Джови Тан проиграл в финале BC1 таиландцу Витсану Хуадпрадиту — 1:4. Ранее он четыре раза выступал на Паралимпиадах в парусном спорте и имеет золотую медаль Игр в этой дисциплине. Тан перешёл в бочче четыре года назад, а затем выигрывал Canberra World Boccia Challenger 2025 года, Параигры АСЕАН 2026 года и Кубок мира по бочче в Монреале 2026 года в классе BC1.

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Бронза Джералин Тан

В матче за третье место женского турнира BC1 Джералин Тан победила иранку Неду Гаяби со счётом 6:1. На групповом этапе она проиграла этой сопернице. Тан является серебряной призёркой Паралимпиады в этой дисциплине.

Это первые медали Сингапура в бочче на Азиатских Параиграх с 2018 года, когда Тох Сзе Нин, Нуруласикя Мохд Таха и Фей Лим завоевали серебро в смешанном парном турнире BC3. Всего у спортсменов Сингапура на этих Играх шесть медалей: пловец Тох Вей Сонг ранее завоевал два серебра, а велогонщица Амелия Тан получила бронзу в женской гонке на время на 15 км в классе B.

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