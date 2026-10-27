Стало известно, почему Блохин пропустил церемонию вручения «Золотого мяча»

Легендарный украинский футболист и обладатель «Золотого мяча» 1975 года Олег Блохин пропустил в этом году торжественную церемонию вручения награды в Лондоне из-за проблем со здоровьем. Об этом 27 октября сообщил другой украинский лауреат престижной премии Игорь Беланов, отметив, что визиту помешала простуда.

Украину на торжественном мероприятии представили Андрей Шевченко и Игорь Беланов, которые получили свои награды в 2004 и 1986 годах соответственно. Все трое украинских обладателей «Золотого мяча» являются воспитанниками и бывшими игроками киевского «Динамо», которые завоевывали свои главные трофеи под руководством Валерия Лобановского.

Источник: Беланов в Facebook.

В Лондоне, Великобритания, нападающий мюнхенской «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту мира. 33-летний форвард стал первым английским игроком, получившим «Золотой мяч» после Майкла Оуэна в 2001 году.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил Гарри Кейна с победой в номинации «Золотой мяч — 2026» и рассказал о своей роли на церемонии награждения.

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