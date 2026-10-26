«Питтсбург Стилерс» победили «Нью-Орлеан Сейнтс» со счетом 16:10 в первом матче регулярного сезона НФЛ в Париже, Франция. Игра состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени в воскресенье, на следующий день после массовых протестов во французской столице.

Как сообщает The Japan Times, перед матчем возле арены царила спокойная и праздничная атмосфера. Стадион расположен примерно в 10 километрах к северу от центра Парижа и более чем в 13 километрах от Порт-д’Итали, откуда в субботу начались демонстрации.

Протесты повлияли на мероприятия для фанатов

Общенациональные протесты во многом затмили подготовку к матчу. В течение выходных были отменены некоторые мероприятия НФЛ и события для болельщиков, главным образом из-за того, что они должны были проходить в центральной части Парижа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В субботу сотни тысяч людей вышли на демонстрации во Франции. Основная акция на юго-восточной окраине Парижа собрала не менее 110 тысяч участников, протестовавших против роста стоимости жизни и усиления неравенства. Преимущественно мирные митинги в Париже и Марселе после наступления темноты переросли в столкновения, несмотря на масштабные меры безопасности.

Праздничная атмосфера на «Стад де Франс»

В день матча присутствие полиции возле стадиона не выглядело усиленным или необычным. Перед началом игры публике представили французских спортсменов Антуана Дюпона и Тедди Ринера. За несколько часов до старта несколько игроков «Стилерс» прибыли на арену в костюмах, стилизованных под персонажей сериала «Острые козырьки».

Трибуны были заполнены, а болельщиков «Стилерс», по наблюдению издания, могло быть больше, чем фанатов «Сейнтс», хотя номинальными хозяевами нейтрального матча были именно «Сейнтс». В перерыве выступили нигерийский рэпер Burna Boy и французская певица Yseult.

Читай нас в