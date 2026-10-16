Марк Стюарт и Анна Моррис завоевали золотые медали на чемпионате мира по трековому велоспорту в Шанхае, Китай. Шотландец Стюарт победил в мужской гонке по очкам, а валлийка Моррис стала чемпионкой в омниуме, сообщает BBC Sport.

Победа Стюарта в гонке по очкам

31-летний Стюарт сильно провёл заключительную часть финала и завоевал титул с преимуществом в семь очков над олимпийским чемпионом в омниуме Бенжаменом Тома. Бронзовую медаль в этой дисциплине завоевал португалец Карлуш Салгейру.

После победы Стюарт сказал, что не может подобрать слов, чтобы описать завоевание титула чемпиона мира. Он поблагодарил British Cycling, жену и семью за поддержку, а также отметил, что за последние 10 лет культура в организации изменилась к лучшему.

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Золото Моррис в омниуме

Моррис, являющаяся действующей чемпионкой Европы в омниуме, возглавляла общий зачёт после трёх раундов соревнований. В заключительной гонке по очкам она опередила японку Цуяку Утино и датчанку Амали Дидериксен.

Для 31-летней спортсменки это вторая золотая медаль турнира: в четверг она также победила в женской командной гонке преследования. Действующая чемпионка мира в омниуме Лорена Вибес из Нидерландов выбыла из соревнований после падения в стартовой гонке скретч, в результате которого на трек упали несколько велосипедисток.

Также в составе сборной Великобритании Эмма Финукан завоевала серебро в женском спринте, уступив в финале китаянке Юань Лиин. Софи Кейпвелл проиграла японке Мини Сато в фотофинише в борьбе за бронзу, а Джозеф Трумен стал бронзовым призёром мужской гонки на время.

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