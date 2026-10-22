Свитолина пропустит турнир WTA 500 в Токио на фоне новостей о разводе

Украинская теннисистка Элина Свитолина пока не спешит возвращаться к выступлениям в мировом теннисном туре. Спортсменка не примет участие в турнире серии WTA 500, который пройдет в Токио с 26 октября по 1 ноября.

Почему Свитолина не сыграет в Токио

Турнир Toray Pan Pacific Open в Токио завершит основной теннисный календарь 2026 года. На данный момент с турнира снялись Джессика Пегула, Ига Швёнтек, Анна Калинская и Элина Свитолина.

Напротив имени каждой из этих теннисисток стоит отметка «снялась». Отметим, что предыдущим турниром, в котором участвовала Свитолина, был последний в сезоне «тысячник», состоявшийся с 12 по 18 октября в китайском городе Ухань.

После этого Элина не поехала на турнир WTA 500 в Нинбо.

Что происходит в жизни Свитолиной

Сейчас украинская теннисистка переживает сложный этап своей жизни, связанный с разводом с бывшим французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Недавно стало известно, как Элина сообщила мужу о намерении развестись.

В спортивном расписании Свитолиной значится Итоговый турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе. Соревнования пройдут с 7 по 14 ноября.

Для неё участие в WTA Finals станет четвёртым выступлением в карьере на соревнованиях такого уровня. Ранее наша соотечественница играла на итоговом турнире с 2017 по 2019 год. Во время второго участия украинка завоевала титул, а годом позже дошла до финала, где уступила австралийке Эшли Барти.

Об отсутствии Свитолиной в списке участниц сообщили на официальном сайте соревнований. Причины отказа от участия в турнире не уточняются.

Элина Свитолина столкнулась с сексистскими оскорблениями после разрыва с Монфисом — The Telegraph.

Напомним, Свитолина объяснила, что повлияло на решение расстаться с Монфисом.

Ранее Монфис отменил прощальные турниры после разрыва со Свитолиной.

До этого Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом после пяти лет отношений.

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