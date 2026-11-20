Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк вошли в список претенденток на главные награды ежегодной премии WTA Awards. Победительниц определят по итогам голосования.

Теннисистка года

Елена Рыбакина

Арина Соболенко

Мирра Андреева

Линда Носкова

Элина Свитолина

Прогресс года

Марта Костюк

Ива Йович

Александра Эала

Диана Шнайдер

Сорана Кирстя

Голосование будет проводиться среди представителей СМИ, его результаты будут объявлены 14–20 декабря.

Элина Свитолина номинирована на звание лучшей теннисистки года, Марта Костюк претендует на победу в номинации «Прогресс года».

Напомним, Марта Костюк завершила выступление на Итоговом турнире тремя поражениями и установила антирекорд.

Ранее Марта Костюк рассказала о волне хейта после финала против Соболенко.

До этого Марта Костюк рассказала, как её мама штрафует детей за русский язык на тренировках.

Марта Костюк лишилась шансов на WTA Finals.

Марта Костюк узнала возможных соперниц на турнире в Китае.

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