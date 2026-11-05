Австралийский клуб по австралийскому футболу Sydney Swans начал проверку командной культуры после инцидента с форвардом Томом Папли. Генеральный директор клуба Мэтью Павлиич заявил, что команде необходимо улучшить ситуацию, а также извинился перед членами клуба, болельщиками и корпоративными партнёрами.

Как сообщает ABC News, Папли предположительно получил положительный результат придорожного теста на метамфетамин в понедельник. Полиция остановила 30-летнего игрока в сиднейском парке Сентенниал для случайной проверки. Правоохранители также установили, что его водительское удостоверение было приостановлено из-за неуплаченного штрафа за парковку.

Ожидают результат лабораторного анализа

У Папли взяли дополнительный образец ротовой жидкости для дальнейшего анализа. Результат ожидается не ранее чем через четыре недели. Если он также окажется положительным, футболисту может грозить отдельное наказание от Австралийской футбольной лиги, помимо возможных правовых последствий.

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Игроку запретили управлять автомобилем на 24 часа. Он должен предстать перед местным судом Уэверли 26 ноября по делу об управлении автомобилем с приостановленным водительским удостоверением.

Клуб привлёк независимых консультантов

Павлиич сообщил, что Sydney Swans около восьми недель анализирует проблемы в мужской команде и привлёк к этой работе независимых консультантов. По его словам, клубу ещё предстоит многое сделать, чтобы понять, как улучшить ситуацию.

Инцидент произошёл после того, как Sydney Swans в августе отстранил пятерых футболистов до конца сезона за нарушение клубных стандартов поведения. Вице-капитан Айзек Хини, Чад Уорнер, Ник Блейки, Джеймс Джордон и Райли Байс из-за этого пропустили финальную часть сезона AFL.

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