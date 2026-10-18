«Хьюстон Тексанс» обыграли «Джексонвилл Джагуарс» со счетом 34:31 в матче НФЛ на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания. Победу «Тексанс» принес 49-ярдовый филд-гол Кайми Фэрбэрна с окончанием игрового времени, сообщает Sky Sports News.

Развязка в последние минуты

За две минуты до завершения встречи кикер «Джагуарс» Кэм Литтл реализовал филд-гол с 60 ярдов и сравнял счет — 31:31. До этого Трэвис Хантер перехватил передачу квотербека «Хьюстона» Си Джея Страуда в эндзоне, остановив 12-розыгрышную атаку соперников.

В решающей атаке Страуд отдал передачу на 19 ярдов Вуди Марксу при третьей попытке и двух ярдах до первого дауна. Это позволило «Тексанс» войти в зону для удара, после чего Фэрбэрн реализовал попытку с 49 ярдов.

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Статистика квотербеков и ход матча

Страуд завершил игру с 312 пасовыми ярдами, тремя тачдаунами и одним перехватом, который стал для него первым в сезоне. Джейлин Ноэл поймал четыре передачи на 107 ярдов и занес тачдаун. Хантер стал первым с 2002 года игроком, который в одном матче занес тачдаун и сделал перехват.

Квотербек «Джексонвилла» Тревор Лоренс выполнил 24 из 41 передачи на 306 ярдов, четыре тачдауна и один перехват. После первой половины «Хьюстон» вел 17:14, а в начале третьей четверти увеличил преимущество до 24:14 благодаря 13-ярдовому тачдауну Ноэла. «Джагуарс» сократили отставание после одноручного приема Нейта Беркирхера, а затем Хантер поймал семиярдовую передачу Лоренса на тачдаун. После матча баланс «Тексанс» составляет 2-4, «Джагуарс» — 4-2.

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