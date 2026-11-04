В Париже, Франция, Новак Джокович проиграл австралийцу Ринки Хиджикате во втором круге турнира Rolex Paris Masters — 6:2, 3:6, 3:6. Поражение лишило 39-летнего серба шансов квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в Турине, сообщает Sky Sports News.

Поражение от 83-й ракетки мира

Джокович, который семь раз побеждал на турнире в Париже, удачно начал матч против 25-летнего Хиджикаты, 83-й ракетки мира. Однако после выигранного первого сета он уступил в двух следующих партиях.

Чтобы сохранить шансы на путёвку в Турин, Джоковичу нужно было дойти как минимум до полуфинала в Париже. Это лишь второй случай за 20 сезонов, когда он не сыграет на Итоговом турнире ATP: в 2017 году теннисист пропустил соревнования из-за травмы локтя.

После матча Хиджиката заявил, что в первом сете соперник переигрывал его, однако австралиец сумел выдержать напряжение и действовать агрессивнее в решающие моменты.

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Зверев также выбыл в Париже

Во втором круге турнира неожиданно проиграл и первая ракетка мира Александр Зверев. Немец уступил итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:7 (5:7), 2:6, хотя в тай-брейке первого сета вёл 5:2.

Зверев впервые возглавил рейтинг ATP в понедельник. По данным издания, он стал первым теннисистом в истории, который проиграл в двух сетах свой дебютный матч в статусе первой ракетки мира.

Также в Париже Франсис Тиафо проиграл французу Кантену Алису, не реализовав четыре матчбола. Этот результат гарантировал Артуру Фису участие в Итоговом турнире ATP. Даниил Медведев выбыл после поражения от Игнасио Бусе — 4:6, 4:6.

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