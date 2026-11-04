Итальянский теннисист Лоренцо Музетти победил первую ракетку мира Александра Зверева в 1/16 финала турнира Paris Masters в Нантере, Франция. Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу 24-летнего итальянца.

Как сообщает Channel NewsAsia, Зверев возглавил мировой рейтинг в понедельник, однако уже в первом матче после этого потерпел поражение. За несколько дней до Paris Masters 29-летний немец уступил австралийцу Алексу де Минору в полуфинале турнира в Вене.

Перелом в тай-брейке

В первом сете соперники дошли до тай-брейка. Музетти выиграл шесть из семи последних розыгрышей и забрал партию. Во втором сете он сделал брейк при счете 2:1, а затем еще раз выиграл гейм на подаче Зверева, поведя 5:2.

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За один час и 40 минут Музетти выполнил 29 виннеров и подал восемь эйсов. После этой победы его баланс личных встреч со Зверевым составляет 4:2.

Сезон обоих теннисистов

Музетти занимает 24-е место в мировом рейтинге и ранее был пятой ракеткой мира. В течение сезона-2026 он испытывал проблемы с травмами. На Australian Open итальянец снялся в четвертьфинале против Новака Джоковича, ведя 2:0 по сетам. В прошлом месяце Музетти завоевал титул в Лионе, прервав четырехлетнюю паузу без титулов.

Зверев в этом сезоне выиграл свой первый титул Grand Slam на Открытом чемпионате Франции, а затем завоевал второй мейджор на US Open. Также он гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP Finals в Турине.

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