Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич снялась с турнира WTA 500 Toray Pan Pacific Open в Токио из-за травмы правой лодыжки. В прошлом году она выиграла японские соревнования, поэтому в этом сезоне не сможет защитить титул. Об этом сообщает Interia Sport.

Изменения в турнирной сетке

Бенчич была посеяна под четвёртым номером в Токио и должна была начать выступление со второго круга. Рейтинг, по которому формировался посев, отводил ей 14-е место, однако позже швейцарка опустилась на шесть позиций. Источник отмечает, что снятие с турнира может осложнить её положение в начале следующего сезона.

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Ранее участие в турнире прекратила польская теннисистка Майя Хвалиньская, которая была посеяна под вторым номером. В официальном сообщении для WTA причиной назвали мышечную боль в бедре, в то время как её тренер Ярослав Маховский также упоминал проблемы с локтем. Место Хвалиньской в сетке заняла австралийка Кимберли Биррелл, вышедшая во второй круг.

Ближайшие заявки Бенчич

Бенчич заявлена на турнир WTA 250 в Гонконге, запланированный на 2–8 ноября. Также она заявлена на выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против Таиланда, который состоится 21–22 ноября в Нонтхабури. В то же время её поединок в Нинбо против польки Катажины Кавы может остаться последним матчем швейцарки в этом сезоне. Для Кавы победа над Бенчич стала первой над настолько высокорейтинговой соперницей.

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