Британская теннисистка Харриет Дарт выиграла первый в карьере титул Тура WTA на турнире Guangzhou Open, победив в решающем матче австрийку Лилли Таггер. Поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Путь через квалификацию

Дарт начала выступление на турнире с квалификации и сумела дойти до решающего матча. Её соперница Таггер была посеяна под четвёртым номером. Дарт представляет Великобританию, а Таггер — Австрию.

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Ход финала

После поражения в первом сете со счётом 4:6 Дарт выиграла вторую партию — 6:3. В решающем сете британка победила 6:4 и завоевала титул в трёхсетовом матче. Она отыгралась после стартового поражения и завершила поединок победой в двух следующих сетах.

Финал состоялся в воскресенье, 1 ноября 2026 года. Как сообщает Sky Sports, этот успех стал для Дарт первым титулом на уровне Тура WTA.

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