Австралийская теннисистка Майя Джойнт обыграла румынку Сорану Кырстю в матче Pan Pacific Open в Токио, Япония, и вышла в 1/8 финала турнира. Джойнт победила шестую сеяную со счетом 6:3, 7:6 (7:4), сообщает ABC News.

Победа над фавориткой

Перед началом турнира категории WTA 500 Джойнт занимала 94-е место в мировом рейтинге — на 78 позиций ниже Кырсти, которая является 16-й ракеткой мира. В феврале австралийка поднималась на наивысшую в карьере 28-ю позицию, однако в течение года ее рейтинг снижался.

Победа в Токио стала продолжением успешного периода для Джойнт. В прошлом месяце она дошла до финала Korea Open в Сеуле, где уступила соотечественнице Ким Биррелл со счетом 4:6, 2:6. Для Биррелл этот титул стал первым на уровне WTA.

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Следующие матчи

В 1/8 финала Джойнт сыграет против испанки Кристины Букши, 42-й ракетки мира. В предыдущем матче Букша победила француженку Диан Парри со счетом 7:5, 6:1.

Еще одна австралийка Талия Гибсон, которая недавно дошла до финала турнира в Сингапуре, победила квалифаерку Дарью Касаткину — 6:0, 7:5. Гибсон выиграла первые восемь геймов подряд, но во втором сете Касаткина заставила ее приложить усилия. В следующем раунде соперницей австралийки станет восьмая сеяная филиппинка Александра Эала.

На турнире в Гуанчжоу американка Винус Уильямс проиграла австрийской теннисистке Лилли Таггер — 2:6, 2:6. Для 46-летней Уильямс это стало 13-м поражением в одиночном разряде в этом году. Разница в возрасте между Уильямс и 18-летней Таггер — 28 лет — может быть рекордной для матча WTA Tour, отмечает источник.

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