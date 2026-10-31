Британская теннисистка Харриет Дарт впервые в карьере сыграет в одиночном финале WTA Tour. В полуфинале Guangzhou Open в китайском Гуанчжоу 30-летняя квалифаерка обыграла 16-летнюю обладательницу уайлд-кард Сунь Синьжань со счетом 5:7, 7:6, 6:0.

Как сообщает BBC Sport, матч продолжался чуть менее двух с половиной часов. Дарт не смогла подать на первый сет при счете 5:4, а во второй партии дважды делала брейк — в первом и пятом геймах, однако соперница сразу же отыгрывалась.

Ход второго сета

Во втором сете британка дважды подавала, чтобы остаться в матче, и перевела партию на тай-брейк. Дарт выиграла его со счетом 7:1. В решающем сете она не отдала сопернице ни одного гейма и выиграла 28 из 41 розыгрыша.

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Сунь, действующая чемпионка юниорского US Open, в заключительной части матча испытывала эмоциональные и физические трудности. Китаянка также брала медицинский тайм-аут для лечения левой ноги.

Финал и рейтинг

Для Дарт это был лишь второй одиночный полуфинал на уровне WTA Tour. Ранее она доходила до этой стадии на Transylvania Open 2024 года. В финале британка сыграет против четвертой сеяной Лилли Таггер или Кейтлин Кеведо.

Победа в Гуанчжоу гарантирует Дарт возвращение в первую сотню рейтинга WTA. Сейчас она поднялась на 14 позиций и занимает 101-е место в live-рейтинге. Ранее теннисистка шесть раз выходила в финалы WTA Tour в парном разряде и выиграла два титула.

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