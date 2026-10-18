Польская теннисистка Катажина Кава пробилась в основную сетку турнира WTA 500 в китайском Нинбо. В финале квалификации её соперница, украинка Дарья Снигур, прекратила матч при счёте 6:1, 2:0 в пользу польки.

Ход решающего матча

Кава начала встречу с проигранного гейма на своей подаче, но сразу же сделала обратный брейк. После этого польская теннисистка выиграла оставшиеся геймы первого сета и завершила его со счётом 6:1.

После первой партии Снигур взяла медицинский тайм-аут, а затем вернулась на корт. Теннисистки сыграли ещё два гейма, которые выиграла Кава. При счёте 6:1, 2:0 украинская спортсменка отказалась от продолжения матча, сообщает Interia Sport.

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Участницы основной сетки

Перед матчем Кава занимала 127-е место в рейтинге WTA, а Снигур — 42-е. Украинка была посеяна под первым номером в квалификации и тренируется под руководством Давида Цельта.

После победы Кавы в основной сетке Нинбо на тот момент были представлены три польские теннисистки: Кава, Ига Свёнтек и Мая Хвалиньска. Свёнтек, посеянная под вторым номером, должна начать турнир со второго круга, где встретится с Мари Боузковой или теннисисткой, прошедшей квалификацию.

Хвалиньска также может сыграть против квалифаерки в первом матче, если решит выступить в Нинбо после турнира в Ухане. Магдалена Френх снялась с квалификационного матча против Хань Ши при счёте 1:0 во втором сете. В стартовом матче отбора Кавы её соперница Кэти Волынец также прекратила игру.

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