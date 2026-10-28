В Токио, Япония, теннисистка Камилла Рахимова победила Екатерину Александрову в матче второго круга турнира WTA со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (5). Представительница Узбекистана, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, вышла в четвертьфинал соревнований.

Победа на тай-брейке

Как сообщает Interia Sport, в первом сете Рахимова была успешнее в ключевых розыгрышах и победила 6:4. Во второй партии Александрова сделала брейк в конце сета и сравняла счёт в матче. Решающий сет дошёл до тай-брейка: при счёте 5:4 Рахимова не реализовала матчбол, но позднее завершила игру победой.

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Путь в основную сетку

Рахимова проиграла Александре Саснович в финале квалификации, хотя до этого обыграла Шихо Цудзиоку. При этом она осталась в Токио и получила место в основной сетке после снятия Белинды Бенчич. Швейцарская теннисистка была посеяна и должна была начать выступление со второго круга, поэтому Рахимова сразу оказалась на этой стадии.

В четвертьфинале Рахимова сыграет с Кристиной Букшей или Майей Джойнт. Победительница этого матча потенциально может встретиться в полуфинале с Еленой Рыбакиной. Казахстанская теннисистка начнёт турнир со второго круга матчем против Юлии Путинцевой.

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