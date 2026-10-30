Теннисистка Рыбакина снялась с турнира в Токио из-за травмы спины — Interia Sport
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA в японском Токио перед четвертьфинальным матчем против Лейлы Фернандес. В качестве официальной причины указана травма спины, сообщает Interia Sport.
Победа над Путинцевой
Рыбакина прибыла в Японию после победы на турнире WTA 500 в китайском Нинбо. В первом круге соревнований в Токио она получила свободный жребий, а во втором обыграла Юлию Путинцеву со счетом 6:2, 6:3.
Этот успех гарантировал представительнице Казахстана первое место в рейтинге WTA по итогам сезона. Ее преимущество над второй ракеткой мира Ариной Соболенко стало достаточным, чтобы позиция лидера не изменилась независимо от результатов WTA Finals.
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Фернандес вышла в полуфинал
После снятия Рыбакиной Лейла Фернандес без игры вышла в полуфинал турнира в японской столице. Ее соперницей в полуфинале станет Камила Рахимова, представляющая Узбекистан.
Рахимова попала в основную сетку как лаки-лузер после снятия Белинды Бенчич. На пути к полуфиналу она обыграла Екатерину Александрову и Майю Джойнт.