Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA в японском Токио перед четвертьфинальным матчем против Лейлы Фернандес. В качестве официальной причины указана травма спины, сообщает Interia Sport.

Победа над Путинцевой

Рыбакина прибыла в Японию после победы на турнире WTA 500 в китайском Нинбо. В первом круге соревнований в Токио она получила свободный жребий, а во втором обыграла Юлию Путинцеву со счетом 6:2, 6:3.

Этот успех гарантировал представительнице Казахстана первое место в рейтинге WTA по итогам сезона. Ее преимущество над второй ракеткой мира Ариной Соболенко стало достаточным, чтобы позиция лидера не изменилась независимо от результатов WTA Finals.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Фернандес вышла в полуфинал

После снятия Рыбакиной Лейла Фернандес без игры вышла в полуфинал турнира в японской столице. Ее соперницей в полуфинале станет Камила Рахимова, представляющая Узбекистан.

Рахимова попала в основную сетку как лаки-лузер после снятия Белинды Бенчич. На пути к полуфиналу она обыграла Екатерину Александрову и Майю Джойнт.

Читай нас в