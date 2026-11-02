Теннисистка Винус Уильямс потерпела 17-е поражение подряд в одиночном разряде

Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс проиграла 17-й матч подряд в одиночном разряде. Последний раз 46-летней спортсменке удалось одержать победу на турнире WTA в одиночном разряде ещё в июле 2025 года.

Семикратная чемпионка турниров Grand Slam продолжает неудачную серию выступлений.

На старте турнира WTA 250 в Гонконге бывшая первая ракетка мира уступила американке Мэри Стояни, занимающей 114-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Последний раз 46-летняя Уильямс выиграла матч на турнире WTA в одиночном разряде в июле 2025 года. Тогда она одолела соотечественницу Пейтон Стернс в Вашингтоне.

Винус Уильямс дебютировала в женском туре ещё в октябре 1994 года. До первого финала на уровне WTA дошла осенью 1997-го, а свой первый турнир выиграла в феврале следующего года.

В последующие два десятилетия она завоевала ещё 48 титулов в одиночном разряде. В частности, семь раз побеждала на турнирах Большого шлема (Уимблдон — пять раз, US Open — дважды). Также выиграла по одному титулу Grand Slam Cup и Tour Finals, а в 2000 году завоевала «золото» Олимпиады в Сиднее. В последний раз играла в финалах в 2017 году (три поражения).

В парном разряде выиграла 22 титула, в том числе 14 раз побеждала на турнирах Большого шлема. Трижды триумфировала в парном разряде на Олимпийских играх. Дважды выиграла турниры серии Grand Slam в смешанных парах.

Об этом сообщают спортивные издания.

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