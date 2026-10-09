Владельцы футбольного клуба Everton — The Friedkin Group — рассматривают новые варианты инвестиций, включая возможную продажу контрольного пакета акций клуба. Об этом сообщает Sky Sports News.

Следующий этап для клуба

В заявлении Everton отметили, что The Friedkin Group считает нынешний момент подходящим для рассмотрения следующего этапа развития клуба. Группа заявила, что будет рассматривать интерес только со стороны лиц, которых сочтет ответственными владельцами, способными развивать Everton и продолжить уже начатую работу.

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Поглощение в 2024 году

Американский миллиардер Дэн Фридкин и возглавляемая им The Friedkin Group завершили полное приобретение Everton в декабре 2024 года, положив конец длительному периоду управления клубом Фархадом Мошири. В заявлении клуба говорится, что к моменту прихода новых владельцев Everton сталкивался со значительной финансовой неопределенностью и проблемами на поле и за его пределами.

Первоочередной задачей группы было обеспечить клубу стабильность, инвестиции и поддержку, а также помочь завершить строительство давно запланированного стадиона. The Friedkin Group заявила, что при рассмотрении инвестиционных вариантов продолжит поддерживать Everton в достижении спортивных результатов и продолжит работу в сообществах, которым служит клуб. Ни группа, ни клуб не будут давать дополнительных комментариев по поводу этого процесса.

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