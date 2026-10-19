Сингапурский парапловец Тох Вэй Сун 19 октября завоевал бронзовую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем класса S7 на Азиатских Параиграх в Айти-Нагое, Япония. Это первая награда сборной Сингапура на нынешних соревнованиях.

Бронза на дистанции 400 метров

28-летний спортсмен преодолел дистанцию в финале за 5 минут 24,23 секунды. Заплыв прошёл в городском спортивном комплексе Нагои. Золотую медаль завоевал представитель Филиппин Эрни Гавилан с результатом 4 минуты 56,72 секунды, серебро получил китаец Чжан Илун, финишировавший за 5 минут 1,36 секунды.

По данным Channel NewsAsia, на предыдущих Азиатских Параиграх в Ханчжоу Тох занял второе место на этой же дистанции. Там он также победил в заплывах на 50 метров вольным стилем и баттерфляем класса S7, а также на 100 метров на спине.

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Восьмая медаль на Играх

Нынешняя бронза стала для Тоха восьмой медалью Азиатских Параигр. На соревнованиях 2018 года он завоевал две золотые и одну бронзовую награды. Спортсмен дважды выступал на Паралимпийских играх, а ранее в этом году завоевал серебро на 50-метровке вольным стилем класса S7 на Играх Содружества в Глазго.

Азиатские Параигры в Айти-Нагое проходят с 18 по 24 октября. Сингапур представляют 20 спортсменов в девяти видах спорта: парастрельбе из лука, паралёгкой атлетике, парабадминтоне, бочче, паравелоспорте на шоссе, парадзюдо, параплавании, стрельбе и паранастольном теннисе.

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