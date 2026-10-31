«Тоттенхэм» 31 октября победил «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 в матче английской Премьер-лиги на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Лондонская команда одержала третью подряд победу в чемпионате и поднялась на восьмое место в турнирной таблице, сообщает Sky Sports.

Удаление в начале матча

На 13-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета получил прямую красную карточку за опасный подкат против Микки ван де Вена. Сначала арбитр Майкл Оливер показал форварду жёлтую карточку, однако после просмотра эпизода VAR изменил решение, квалифицировав нарушение как серьёзную грубую игру.

Через 12 минут после удаления Арчи Грей открыл счёт, забив головой после подачи с углового. На 73-й минуте Ян Паул ван Хекке удвоил преимущество хозяев, отправив мяч в ворота после отскока.

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Третье подряд поражение «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» потерпел третье подряд поражение в Премьер-лиге и опустился в зону вылета, заняв третье место с конца. Из-за прямой красной карточки Матета пропустит следующие три матча чемпионата — против «Ливерпуля», «Ковентри» и «Халла».

Несмотря на игру в меньшинстве, команда Пьера Сажа долгое время сдерживала соперника после первого пропущенного мяча. В конце встречи дебютант Премьер-лиги Лука Уильямс-Барнетт создал момент для Мохаммеда Кудуса, но тот не реализовал возможность с близкого расстояния.

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