Главный тренер сборной Кении Бенни Маккарти объявил предварительную заявку из 36 футболистов на два матча группы D квалификации Кубка африканских наций 2027 года против ЮАР. В команду вернулись пять игроков, не вошедших в предыдущую заявку на поединки с Эритреей и Гвинеей, сообщает Nation Kenya.

Матчи в ЮАР и Кении

Первый матч состоится 13 ноября на арене Orlando Amstel Arena в Соуэто, ЮАР. Ответный матч проведут через четыре дня на Nyayo National Stadium в Найроби.

Для Маккарти эти встречи будут особенными: он возглавит Кению в матчах против своей родной страны. Тренер остается лучшим бомбардиром в истории сборной ЮАР с 31 голом.

Вернулись пять футболистов

В заявку вызвали полузащитника английского Slough Town Генри Очиенга, защитников Эрика Оуму и Сильвестера Овино, а также полузащитников Алвина Теру и Альфу Оньянго. 27-летний Очиенг родился и вырос в Англии. В 2021 году он покинул Watford вместе с еще 12 игроками после выхода клуба в Английскую премьер-лигу.

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Оума, выступающий за польский Rakow Czestochowa, восстановился после длительного перерыва из-за разрыва ахиллова сухожилия. Овино пропустил матчи с Эритреей и Гвинеей из-за растяжения икроножной мышцы, полученного во время Кубка Cecafa Kagame в Руанде, однако в этом месяце возобновил тренировки.

Тера в последний раз играл за Кению в сентябре 2024 года — в матче, завершившемся вничью 0:0 с Зимбабве в отборе на КАН-2025. Оньянго забил в каждом из трех стартовых матчей Gor Mahia в сезоне 2026/27 против Murang’a Seal, APS Bomet и Bandari.

В предварительный состав также вошли капитан Майкл Олунга, вице-капитан Джозеф Окуму, вратари Иан Отъено и Калеб Крамер, а также Зак Вайнер, Олдрин Кибет, Даниэль Аньембе, Деон Вудман, Уилл Ленкупе и Адам Уилсон. В предыдущее окно их сначала включили в состав, однако позднее исключили из-за травм или других обязательств.

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