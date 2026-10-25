Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оставил капитана команды Бруну Фернандеша среди запасных на домашний матч Премьер-лиги против «Борнмута». Это произошло после того, как португальский полузащитник публично раскритиковал тактический подход команды после поражения от «Комо» со счетом 1:4 в Лиге чемпионов, сообщает Cyprus Mail.

Критика после матча с «Комо»

Фернандеш заявил, что тренерский штаб решил не использовать персональный прессинг; вместо этого команда отошла назад и пыталась отобрать мяч. По его мнению, такой подход позволил сопернику получить больше пространства и уверенности.

Португалец также сказал, что командам в сложных ситуациях иногда нужно действовать смелее и рисковать, применяя более высокий прессинг.

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Позиция тренера и статистика

На предматчевой пресс-конференции в пятницу Кэррик не исключил возможности дисциплинарных мер из-за комментариев капитана. В матче с «Борнмутом» Фернандеш должен был начать игру на скамейке запасных.

С первого матча Кэррика в должности тренера в январе Фернандеш отдал 14 результативных передач и создал 96 моментов — это самые высокие показатели среди футболистов пяти ведущих европейских лиг за этот период. Перед игрой «Манчестер Юнайтед» занимал 15-е место в таблице, одержав одну победу в семи матчах.

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