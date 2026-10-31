В Австралии трёхкратный победитель AFL в качестве тренера Крис Фаган присоединился к клубу Carlton на вновь созданной должности директора по тренерской работе. Он будет поддерживать главного тренера команды Джоша Фрейзера после ухода из Brisbane Lions, с которыми трижды подряд выигрывал гранд-финал.

Новая роль в Carlton

Как сообщает ABC News Australia, назначение вновь объединило Фагана с генеральным директором Carlton Грэмом Райтом. Ранее они работали вместе в Hawthorn: Фаган был руководителем тренерской работы и развития, а позднее генеральным менеджером футбольных операций. В этот период Hawthorn завоевал три титула подряд в 2013–2015 годах.

Фаган заявил, что возможность перейти в Carlton была слишком хорошей, чтобы её упустить. По его словам, после десяти лет работы главным тренером он хочет сосредоточиться на поддержке людей и помощи тренерам и игрокам в раскрытии их потенциала. Он также отметил, что планирует тесно сотрудничать с Фрейзером.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Путь Carlton к финальной серии

Carlton пропустил финальную серию в 2025 году, хотя в 2023-м и 2024-м клуб провёл четыре матча финальной серии. В 2026 году Майкл Восс был уволен с должности тренера после старта сезона с одной победой в девяти матчах.

Фрейзер, который первоначально исполнял обязанности тренера, позднее получил должность на постоянной основе. Под его руководством Carlton одержал 11 побед и сыграл вничью один раз в последних 14 матчах сезона, а также вышел в финальную серию. Команда победила Melbourne в матче wild card, но уступила Geelong в элиминационном финале.

Читай нас в