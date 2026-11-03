Главный тренер мужской сборной Польши по волейболу Никола Грбич заявил, что не получал предложений и не ведет переговоров о возможном возвращении в национальную команду Сербии. Как сообщает Interia Sport, сербский специалист подчеркнул, что его слова о вероятной работе в Сербии в будущем были чрезмерно интерпретированы.

Контракт со сборной Польши

По словам Грбича, до завершения его контракта с польской федерацией осталось два года. Соглашение действует до окончания Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, а вопрос его продления стороны еще не обсуждали.

Тренер отметил, что сейчас сосредоточен на работе со сборной Польши и борьбе за победы. До завершения олимпийского цикла команде предстоит провести еще четыре турнира.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Слухи о Сербии

Ранее в интервью сербскому медиа tvarenasport.com Грбич предположил, что когда-нибудь может вернуться к работе со сборной Сербии, если для этого сложатся соответствующие условия. Он отмечал, что руководство федерации должно разделять его взгляды, цели и направление работы.

В то же время Грбич подчеркнул, что не подтверждал переход в сербскую команду после Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. По его словам, он лишь допускает возможность возвращения в Сербию в будущем — возможно, через 8, 10 или 15 лет, — но сейчас не принял никакого решения.

Читай нас в