Федерация футбола Турции назначила 53-летнего тренера Сергена Ялчына главным тренером национальной сборной. Он подписал с федерацией контракт на четыре года и заменил итальянца Винченцо Монтеллу, которого уволили ранее в этом месяце.

Смена тренера после серии поражений

Как сообщает Channel NewsAsia, решение приняли после неудачного выступления команды в Лиге наций УЕФА. Сборная Турции проиграла четыре матча подряд и занимает последнее место в группе A1. Также команда завершила выступление на групповом этапе чемпионата мира 2026 года.

В заявлении Турецкая футбольная федерация пожелала Ялчыну успехов на новой должности и выразила надежду, что это решение будет благоприятным для страны и национальной команды.

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Игровая и тренерская карьера

Ялчын ранее выступал за сборную Турции: в 1994–2003 годах он провел за нее 37 матчей. Бывший полузащитник играл на чемпионатах Европы 1996 и 2000 годов, а на клубном уровне представлял «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай».

В качестве тренера Ялчын привел «Бешикташ» к победе в Суперлиге и Кубке Турции в сезоне 2020–2021. Его второй период работы во главе «Бешикташа» завершился в мае.

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