В Лондоне, Великобритания, футбольный клуб «Вест Хэм» назначил 46-летнего Скотта Паркера новым главным тренером. Он подписал соглашение на два с половиной года и сменил на посту Нуну Эшпириту Санту, которого уволили 3 ноября после чуть более чем 13 месяцев работы с командой, сообщает Sky Sports.

Тренерский штаб и первый матч

Паркеру будут помогать тренеры первой команды Стив Поттс, Джерард Прендервилл и Билли Лепайн. Клуб также сообщил, что Марк Ноубл будет тесно сотрудничать со своим бывшим партнером по команде.

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Новый главный тренер впервые будет руководить «Вест Хэмом» в выездном матче против «Кардиффа» 4 ноября на стадионе «Кардифф Сити». На момент назначения лондонский клуб занимал восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа и отставал от лидера «Мидлсбро» на шесть очков.

Возвращение через 15 лет

Паркер возвращается в «Вест Хэм» через 15 лет после ухода из клуба в качестве футболиста в августе 2011 года. За команду он провел 129 матчей и забил 12 голов. Бывший игрок сборной Англии ранее трижды добивался повышения из Чемпионшипа: с «Фулхэмом» в сезоне 2019/20, «Борнмутом» в 2021/22 и «Бернли» в 2024/25. С апреля он оставался без работы после прекращения сотрудничества с «Бернли» по взаимному согласию.

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