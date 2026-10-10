В Варшаве, Польша, тренер краковской «Вислы» Мариуш Йоп раскритиковал решение «Легии» закрыть гостевой сектор на своем стадионе до конца года. Из-за этого болельщики краковской команды не смогут посетить матч Экстраклассы против варшавского клуба, запланированный на воскресенье, 11 октября, в 20:15. Об этом сообщает Interia Sport.

Закрытый сектор для гостей

По данным издания, «Легия» объясняла закрытие гостевого сектора давлением со стороны варшавского Управления зеленых насаждений и столичной полиции. Обе структуры первоначально заявляли, что не давали такой рекомендации. Позднее, по информации Interia Sport, они поддержали позицию варшавского клуба, а решение вступило в силу с согласия Экстраклассы.

Йоп заявил, что клубы не должны искать юридические способы не допустить болельщиков соперника. По его словам, футбол проводят для того, чтобы обе команды имели поддержку своих поклонников, а правила предусматривают выделение гостям 5% вместимости стадиона.

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Разные позиции тренеров

Тренер «Вислы» назвал поиск юридических лазеек неправильным направлением для футбольного сообщества. Отвечая на вопрос, считает ли он действия ближайшего соперника нечестными по отношению к клубу и его болельщикам, Йоп согласился с такой оценкой. Он также сказал, что, по его мнению, ситуация нарушает необходимую симметрию в организации матча и доступе фанатов на стадион.

Тренер «Легии» Марек Папшун, со своей стороны, поставил под сомнение значение отсутствия гостевых болельщиков для игры «Вислы» на выезде. Он привел статистику последних четырех выездных матчей краковской команды: ни одной победы, две ничьи и два поражения. Папшун отметил, что отсутствие фанатов, по его мнению, было бы более ощутимым для команды, играющей дома.

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