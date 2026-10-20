Анна Стембридж назначена главным тренером сборной Англии по нетболу. Она будет работать с командой до чемпионата мира 2027 года, который пройдет в Сиднее. О назначении сообщает Sky Sports.

Второй срок на должности

Для Стембридж это будет второй период работы на должности главного тренера сборной Англии. Ранее она возглавляла национальную команду в 2011–2015 годах. В 2013 году под ее руководством англичанки впервые в истории выиграли серию матчей против Австралии.

С сентября 2024 года Стембридж работала ассистентом тренера. В марте она стала исполняющей обязанности главного тренера после отставки Джесс Тирлби, которая покинула должность за четыре месяца до Игр Содружества 2026 года.

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Тренерский штаб до ЧМ-2027

На Играх Содружества в Глазго сборная Англии заняла четвертое место, уступив Австралии в матче за бронзовые медали. Стембридж заявила, что считает назначение большой честью и рада возглавить группу спортсменок, с которыми работала на протяжении нескольких лет.

В ее штаб до чемпионата мира в августе и сентябре 2027 года также вошли Темсин Гринвей и Джо Хартен, ранее выступавшие за Англию. Гринвей параллельно возглавляет London Mavericks в Нетбольной суперлиге, а Хартен работает ассистентом тренера NSW Swifts в австралийской Супернетбольной лиге. England Netball будет сотрудничать с обоими клубами, чтобы совмещать клубные и международные обязанности тренеров.

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