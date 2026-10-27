Тухель поздравил Кейна с «Золотым мячом» 2026 года и заявил, что Англии повезло

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал получение Гарри Кейном «Золотого мяча-2026». Тренер поздравил капитана национальной команды с наградой и отметил: «Нам очень повезло».

Тренер высоко оценил выступления нападающего и назвал его победу заслуженной.

33-летний нападающий «Баварии» опередил Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля в борьбе за престижную индивидуальную награду. За сезон Кейн забил 73 гола за клуб и сборную.

Англичанин стал первым представителем своей страны за 25 лет, которому удалось выиграть «Золотой мяч». Последним эту награду завоевал Майкл Оуэн в 2001 году.

В сезоне-2026 Кейн также помог сборной Англии занять третье место на чемпионате мира. Команда Тухеля уступила Аргентине в полуфинале, после чего победила Францию в матче за бронзу.

В комментарии, который приводит The Independent, Тухель поздравил своего подопечного с наградой.

«Поздравляю Гарри с заслуженным получением «Золотого мяча»! У меня уже давно закончились слова, чтобы описать его невероятные выступления, но я рад, что теперь футбольный мир официально признал его достижения. То, что он стал первым англичанином за 25 лет, получившим эту престижную награду, делает эту победу ещё более особенной. Нам очень повезло иметь такого капитана. Я уверен, что Гарри насладится этим моментом вместе со своими близкими, а затем вернется к тому, что умеет лучше всего, — забивать голы и выигрывать матчи», — отметил Тухель, пишет The Independent.

Напомним, нападающий «Баварии» Гарри Кейн впервые в карьере выиграл «Золотой мяч».

Ранее журнал France Football обнародовал список из 30 претендентов на получение премии «Золотой мяч» в 2026 году.

На церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне, Великобритания, Алексия Путельяс из London City Lionesses в третий раз в карьере стала обладательницей награды за сезон 2025/2026. Польская футболистка «Барселоны» Ева Пайор заняла второе место.

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