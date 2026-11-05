В Бразилии в первом полуфинальном матче чемпионата штата Минас-Жерайс среди команд до 20 лет между «Уберландией» и «Маморе» в общей сложности показали 53 красные карточки. Это стало мировым рекордом по числу удалений в одном футбольном матче.

Массовая драка

Как сообщает ABC News Australia со ссылкой на BBC, драка началась в воскресенье после того, как игрок «Маморе» стал дразнить скамейку соперников. На тот момент «Маморе» вел со счетом 3:1.

В результате массовой драки были удалены 40 футболистов и восемь сотрудников команд. До этого красные карточки получили трое игроков, а после инцидента удалили еще двух членов руководства «Уберландии».

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Команда снялась с турнира

По данным ESPN, именно эти удаления довели общее число красных карточек до 53. Бразильское издание O Tempo сообщило, что из-за повреждений на стадионе Estádio Parque do Sabiá вызвали военную полицию.

«Уберландия» объявила о снятии с турнира, назвав это жестом честной игры. В результате «Маморе» вышел в финал. Предыдущий рекорд составлял 36 красных карточек: его зафиксировали в 2011 году в матче пятого дивизиона Аргентины между «Атлетико Клейполе» и «Викториано Аренас».

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