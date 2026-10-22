В городе Газа, Палестина, женщины и девушки возобновили тренировки по боксу в импровизированной палатке после того, как помещение клуба Gaza Boxing Women в районе Тель-аль-Хава было разрушено, а спортивный инвентарь поврежден во время израильских атак. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Тренировки с ограниченными ресурсами

Клуб, располагавшийся на западе города Газа, возобновил работу после длительного перерыва. Теперь спортсменки в возрасте от 7 до 40 лет занимаются в палатке, где нет условий и оборудования, которые были у них в прежнем спортивном зале.

Тренер по боксу и национальный арбитр Надер Яссин рассказал, что до атак клуб располагал просторным помещением, боксерскими перчатками, лапами и другим необходимым инвентарем. По его словам, тренировки помогают спортсменкам совершенствовать навыки, поддерживать физическую форму и справляться с психологическим давлением, вызванным атаками.

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Возвращение после трехлетнего перерыва

Спортсменка Вела Абу Неда сказала, что не могла заниматься боксом в течение трех лет из-за разрушения клуба и утраты оборудования. Она отметила, что возвращение к тренировкам помогает ей избавиться от негативных эмоций и частично восстановить психологическое равновесие.

Генеральный секретарь Палестинской ассоциации спортивных медиа Мустафа Сиам ранее заявил Anadolu Agency, что во время атак погибли более 1 000 спортсменов и скаутов, а более 265 спортивных объектов были полностью или частично разрушены. По его словам, возобновление спортивных мероприятий может помочь детям и молодежи, пережившим войну, перемещение и потери.

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