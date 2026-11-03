Шесть граждан Кении обратились в Высокий суд с требованием временно запретить государству выделять или расходовать публичные средства на товарищеский матч между мюнхенской «Баварией» и амстердамским «Аяксом». Игра запланирована на 5 января 2027 года на Международном стадионе Райлы Одинги в Найроби.

Как сообщает Nation Kenya, заявители просят запретить властям санкционировать, распределять, переводить или расходовать государственные деньги на мероприятие, пока не будет доказано соответствие таких расходов конституции и законам о государственных финансах.

Истцы также добиваются запрета для государства брать на себя финансовые обязательства, предоставлять гарантии, принимать обязательства по возмещению убытков или заключать контракты, которые могут возложить расходы на налогоплательщиков. Отдельно они просят остановить переговоры, контакты и операции между государством и двумя клубами до рассмотрения дела.

Требование раскрыть контракты

Заявители хотят обязать ответчиков в течение семи дней обнародовать все спонсорские соглашения и контракты с клубами или их представителями. Они также требуют назвать корпоративных спонсоров, раскрыть их финансовые взносы и обязательства, а также определить общую стоимость мероприятия, включая выплаты «Баварии» и «Аяксу».

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Запрос охватывает данные о бюджетах на гонорары за участие, поездки, проживание, безопасность, страхование, гостеприимство и другие организационные расходы. Истцы также стремятся получить информацию о возможном использовании государственных средств, гарантий, субсидий, персонала, охранных служб, транспорта и других ресурсов государства.

Вопрос о возможных расходах бюджета

Президент Уильям Руто 28 октября заявил, что матч проведут благодаря корпоративным партнерствам и самодостаточной коммерческой модели. В то же время заявители считают, что это не доказывает отсутствия прямых или косвенных финансовых обязательств государства и налогоплательщиков.

В иске упомянуты сообщения СМИ от 30 октября о возможном гонораре «Баварии» в 5 млн евро, или примерно 724,6 млн кенийских шиллингов. Однако заявители подчеркнули, что самостоятельно не проверяли эту сумму, и требуют официального подтверждения от властей. Они также просят сохранить все финансовые и закупочные документы, связанные с матчем, до завершения рассмотрения дела.

Суд еще не принял решение по иску и не выдал запрошенных временных предписаний.

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