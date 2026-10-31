По одному игроку из каждой команды удалили в матче Кубка мира по регбилиг между сборными Новой Зеландии и Фиджи на стадионе «Робина» на Голд-Косте в Австралии. Новозеландский вингер Роналдо Мулитало был удален за жесткий удар плечом в голову фиджийца Роналда Филитоги, после чего полузащитник Фиджи Брэндон Уэйкем ударил Мулитало в голову, когда тот лежал на газоне.

Инцидент при преимуществе Новой Зеландии

Как сообщает ABC News Australia, арбитр Грант Аткинс удалил обоих спортсменов. На момент эпизода исход матча фактически был решен: после первого тайма Новая Зеландия вела со счетом 48:0, оформив восемь попыток.

Мулитало был среди авторов восьми попыток в первой половине встречи. Первую попытку новозеландцы занесли уже на второй минуте благодаря Джерому Хьюзу. Позднее отличились также Киано Кини, Кейси Маклин и Дейн Гагай. В первые 12 минут сборная Новой Зеландии четыре раза занесла мяч в зачетную зону соперника.

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Турнирные последствия

Капитан сборной Фиджи Аписай Коройсау получил удар по голове на девятой минуте и не смог продолжить игру. Фиджи не вышло в полуфинал, поэтому Уэйкем больше не сыграет на турнире. Участие Мулитало в полуфинальном матче, напротив, оказалось под вопросом из-за возможного дисциплинарного наказания.

По данным ABC News Australia, Новая Зеландия, вероятно, встретится в полуфинале с Тонгой или Самоа.

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