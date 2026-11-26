Нападение на игрока клуба «Арандас» произошло после окончания матча. По имеющимся данным, вооружённые преступники на мотоциклах открыли по нему огонь.

Сообщается, что игрок был убит преступниками на мотоциклах. В результате инцидента также пострадал один человек.

26-летний Чавес ранее выступал за клуб третьего по силе дивизиона Мексики «Атлетико Сан-Франциско-дель-Ринкон».

После этого он был игроком любительского клуба «Арандас».

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