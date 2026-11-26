В Мексике футболиста Луиса Чавеса застрелили после матча любительских команд
Нападение на игрока клуба «Арандас» произошло после окончания матча. По имеющимся данным, вооружённые преступники на мотоциклах открыли по нему огонь.
Сообщается, что игрок был убит преступниками на мотоциклах. В результате инцидента также пострадал один человек.
26-летний Чавес ранее выступал за клуб третьего по силе дивизиона Мексики «Атлетико Сан-Франциско-дель-Ринкон».
После этого он был игроком любительского клуба «Арандас».
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