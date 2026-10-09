В США пожизненно отстранили от спорта бывшего тренера сборной по гимнастике Артура Акопяна
Центр безопасного спорта США пожизненно отстранил от спортивной деятельности бывшего тренера сборной США по спортивной гимнастике Артура Акопяна. Решение связано с неправомерным поведением и возможными проявлениями сексуальных домогательств.
Ранее несколько американских гимнасток заявляли, что Артур Акопян применял к ним физическое насилие, когда они были детьми.
65-летний Акопян работал с рядом известных спортсменок. Среди его учениц — олимпийская чемпионка в командном первенстве и серебряная призерка Олимпиады в опорном прыжке Маккейла Марони.
Решение Центра безопасного спорта США предусматривает пожизненное отстранение Акопяна от участия в спортивной деятельности. Оно связано с рассмотрением обвинений в неправомерном поведении и возможных сексуальных домогательствах.
Об этом сообщила пресс-служба Центра безопасного спорта США.
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