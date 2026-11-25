Главный менеджер сборной Украины Алексей Таргонский отреагировал на скандальные заявления Михаила Мудрика об организации быта национальной команды. По словам представителя сборной, претензии футболиста не соответствуют действительности, а команда выполняла все его дополнительные пожелания.

Таргонский рассказал, как организуют проживание и тренировки игроков во время выездных матчей, а также объяснил, как в команде обеспечивают безопасность и питание футболистов.

Таргонский признался, что был удивлён жалобами Михаила Мудрика на отсутствие доступа к тренажерному залу в некоторых отелях.

По его словам, если в отеле нет собственного спортивного зала, необходимое оборудование привозят и устанавливают для занятий в одной из свободных комнат.

Менеджер также подчеркнул, что программу физических упражнений для футболистов определяют специалисты по физической подготовке, а не сами игроки. В то же время Мудрику разрешали отдельно от команды посещать фитнес-клуб, если он этого хотел.

Отдельно Таргонский опроверг заявления Мудрика о том, что Украинская ассоциация футбола якобы не обеспечивала надлежащую охрану игроков и их личного имущества.

По его словам, у сборной есть собственный офицер безопасности, который организует работу охраны и нанимает соответствующих сотрудников. Они следят за тем, чтобы посторонние люди не имели возможности контактировать с футболистами.

Менеджер предположил, что Мудрик мог не распознать охранников, поскольку обычно те ходят в форме национальной команды.

Таргонский также прокомментировал претензии относительно питания. По его словам, за него отвечает штатный повар сборной Олег Дендеберя.

Все футболисты питаются по принципу «шведского стола» из общих емкостей, поэтому, как пояснил менеджер, добавить что-то отдельно в еду Мудрика было невозможно.

Кроме того, УАФ не запрещала футболисту пользоваться услугами собственных специалистов. Мудрик имел возможность отдельно работать с реабилитологом и физиотерапевтом.

«Все, что он хотел, он получал. Возможно, другие игроки смотрели на это не с самой лучшей стороны, но, повторюсь, для Михаила выполнили все дополнительные пожелания. Главный тренер всегда шел ему навстречу», — подчеркнул Таргонский.

На фоне заявлений менеджеров сборной особое удивление у сотрудников УАФ вызвали обвинения Михаила Мудрика в поступлении мельдония в его организм.

Футболист заявлял, что ответственность за это якобы лежит на главной команде, из-за чего он был вынужден провести полтора года вне футбола. В то же время, согласно приведенным в материале данным, Мудрик не предоставил доказательств в подтверждение этих обвинений.

Об этом Таргонский рассказал в интервью UA-Football.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик эмоционально отреагировал на критику в связи с интервью журналисту Дмитрию Гордону. Свой ответ он опубликовал в социальной сети Threads, использовав нецензурную лексику.

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