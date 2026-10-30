УЕФА и её союзники близки к определению кандидата, который будет соперничать с президентом ФИФА Джанни Инфантино на выборах в марте. Личность претендента могут согласовать уже на следующей неделе, сообщает The Guardian.

Кандидаты должны подтвердить участие в выборах до 18 ноября. Если кандидатуру окончательно согласуют, её представят исполнительному комитету УЕФА и руководителям национальных футбольных ассоциаций конфедерации во время онлайн-встречи.

Поиск кандидата

УЕФА может объявить о выдвижении как можно ближе к дедлайну, чтобы избежать возможных недобросовестных действий против претендента. В то же время некоторые источники издания считают, что соответствующие встречи могут быть созваны в течение семи дней.

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Среди возможных претендентов в футбольных кругах упоминали бывшего тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который возглавляет направление глобального развития футбола в ФИФА. Однако, по данным издания, его кандидатура серьёзно не рассматривалась. Переговоры с потенциальными номинантами активизировались, несмотря на то что президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа поддержал стремление Инфантино баллотироваться на четвёртый срок.

Шансы на выборах

Чтобы победить Инфантино, сопернику потребуется заручиться поддержкой не только европейского блока, но и значительного числа голосов из Азии, КОНКАКАФ и Африки. Для избрания необходимо набрать 106 голосов, при этом поддержка европейских ассоциаций в тайном голосовании также не гарантирована.

УЕФА параллельно направил ФИФА 42 вопроса об управлении и принятии решений, в том числе касательно схемы Fifa Forward Enterprise. ФИФА должна ответить до понедельника — такой дедлайн установил УЕФА. ФИФА обвинила УЕФА в «преследовании» и «дезинформации» и отвергла неправомерные действия Инфантино. Сам президент ФИФА заявил, что организация ответит на все вопросы настолько, насколько это позволяет процедура.

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