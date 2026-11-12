УЕФА назначил на матч Лиги наций судью, приносящего удачу сборной Украины

Матч Лиги наций 2026/27 между сборными Северной Ирландии и Украины, который состоится 14 ноября на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте, будет судить бригада арбитров во главе с 37-летним французом Франсуа Летексье.

Ассистентами рефери назначены его соотечественники Сирил Мюнье и Мехди Рахмуни, четвертым судьей выступит Жереми Стина, а за систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать немец Роберт Шредер и француз Эрик Ваттелье. Для Летексье это станет третьей встречей с украинскими командами: ранее под его руководством киевское «Динамо» победило австрийский «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов, а донецкий «Шахтер» одолел «Маккаби» из Тель-Авива в плей-офф Лиги Европы.

Стартовый свисток матча прозвучит 14 ноября в 21:45 по киевскому времени.

Источник: издание «Главком».

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