Европейский футбольный союз прокомментировал инциденты на матчах «Марсель» — «Левски» и «Бешикташ» — «Хапоэль». В результате нападения фанатов французского клуба на болельщиков «Левски» пострадали более 10 граждан Болгарии.

Во время матча «Бешикташ» – «Хапоэль» охрана стадиона решила отобрать флаг Палестины у болельщика «Бешикташа» – в результате началась стычка, и полиция применила слезоточивый газ.

«УЕФА решительно осуждает серьезные эпизоды насилия и беспорядков, включая столкновения с болельщиками на стадионе, произошедшие на матчах Лиги Европы.

Насилие, агрессия, ненависть и любые формы провокационного, дискриминационного или экстремистского поведения недопустимы в футболе. Соревнования УЕФА основаны на принципах уважения, честной игры, единства и безопасности. События, произошедшие на упомянутых матчах, противоречат этим основным ценностям и цели УЕФА — обеспечению проведения футбольных матчей в духе мира, взаимного уважения и спортивной справедливости», — говорится в заявлении УЕФА.

УЕФА назначила инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарных расследований инцидентов и изучения всех имеющихся доказательств с целью установления соответствующих фактов и обстоятельств.

Напомним, Ющенко, Ахметов, Гордон и Усики поддержали «Шахтер» перед матчем с «Фенербахче».

Ранее Арда Туран назвал матч с Фенербахче худшим для Шахтера в Лиге чемпионов.

Турецкий «Фенербахче» одержал победу над донецким «Шахтером» со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Стэмфорд Бридж», а единственный гол во втором тайме забил Ведат Мурики.

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