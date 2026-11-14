Венгрия обыграла Грузию и возглавила группу сборной Украины в Лиге наций

В пятом туре Лиги наций сезона 2026/27 сборная Венгрии обыграла команду Грузии со счётом 2:0. Благодаря этой победе венгры вышли на первое место в группе, где также выступает Украина.

«Крестоносцы» в течение длительного времени вели равную борьбу с гостями. Однако в последние 20 минут венгры сумели дожать Грузию. Венгерская сборная забила кавказской команде два гола.

Сначала не обошлось без помощи хозяев. После навеса Собослаи с углового Двали головой сбил мяч в собственные ворота. А затем Варга в контратаке замкнул дальнюю штангу после прострела того же Собослаи.

Благодаря победе сборная Венгрии, по крайней мере временно, вышла в лидеры группы B2 Лиги наций. Команда Марко Росси набрала 10 очков. В заключительном туре венгры примут у себя Северную Ирландию.

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