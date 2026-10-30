24 октября правительство Венгрии внесло в парламент законопроект, который должен запретить политикам занимать руководящие должности в спортивных федерациях и крупных клубах. Инициатива является частью реформы системы финансирования спорта: после 16 лет правления партии «Фидес» Виктора Орбана значительная часть венгерского спорта зависит от государственных средств, сообщает Balkan Insight.

Согласно проекту, министры, государственные секретари, депутаты, лидеры партий и другие высокопоставленные чиновники не смогут быть президентами, вице-президентами или членами правлений национальных спортивных федераций либо клубов, имеющих более 500 зарегистрированных спортсменов. Ограничения будут действовать во время пребывания в должности и еще четыре года после ее окончания. Окончательное голосование в парламенте может состояться в конце ноября.

Премьер-министр Петер Мадьяр ранее заявлял, что венгерский спорт превратили в сферу политического влияния, а политики «Фидес» относились к федерациям и клубам как к собственным феодальным владениям. Если закон будет принят, бывший глава МИД Петер Сийярто должен будет покинуть футбольный клуб «Кишпешт-Гонвед», а бывший директор «Фидес» Габор Кубатов — должность президента «Ференцвароша». Член Европарламента от «Фидес» Тамаш Дойч также должен будет уйти из руководства МТК «Будапешт».

Изменение системы финансирования

Правительство также планирует с января 2027 года отменить схему TAO, которая с 2011 года позволяла прибыльным компаниям направлять часть налога на прибыль непосредственно спортивным организациям, а не в государственный бюджет. Ею могли пользоваться футбольные, гандбольные, баскетбольные, хоккейные, ватерпольные и волейбольные структуры.

Государственный секретарь по спорту Аттила Кальноки-Киш признал, что система способствовала развитию спортивной инфраструктуры, однако часть объектов была построена без надлежащего учета эффективности эксплуатации и долгосрочной устойчивости. По его словам, некоторые инвестиции были существенно завышены, а политическое влияние воздействовало на решения о финансировании и искажало конкуренцию между клубами.

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TAO планируют заменить примерно 410 млн евро прямого государственного финансирования. Общий объем ежегодной поддержки спорта, по замыслу правительства, должен остаться на уровне около 1,24 млрд евро, однако изменится механизм принятия решений о распределении средств.

Проверка средств «Ференцвароша»

Одним из наиболее заметных примеров проверки старой системы стал «Ференцварош». В 2016–2017 годах клуб получил около 68 млн евро государственных средств на строительство спортивного комплекса «Фрадиварош» в будапештском Неплигете, который так и не был построен. Согласно отчетам клуба, опубликованным Министерством спорта, 31 млн евро были переданы компании, управляющей футбольной командой; она использовала эти средства для подписания контрактов с 38 игроками в 2019–2024 годах.

В июне группа болельщиков пожаловалась в государственный аудиторский орган, после чего полиция начала расследование по подозрению в незаконном использовании средств. В августе Кальноки-Киш и Министерство внутренних дел отклонили отчетность клуба, потребовали вернуть всю сумму и подали уголовную жалобу, указав, в частности, на возможное бюджетное мошенничество и злоупотребление служебным положением.

«Ференцварош» и Кубатов отрицают нарушения. По просьбе клуба в сентябре министерство назначило повторную проверку отчетности; расследования продолжаются.

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