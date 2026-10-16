Украинка Алина Филипович стала двукратной чемпионкой мира по вольной борьбе

Украинская борчиха Алина Филипович завоевала золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе и во второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира.

«Алина Филипович — двукратная чемпионка мира по вольной борьбе», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Министерства молодежи и спорта Украины, украинская спортсменка пополнила свою коллекцию наград ещё одним золотом чемпионата мира.

Ранее Алина Филипович становилась чемпионкой мира среди кадетов в 2021 году, а также завоевала золото на чемпионате мира U23 в 2024 году.

Таким образом, новое достижение стало очередным весомым результатом в спортивной карьере украинской борчихи и подтвердило её успехи на международных соревнованиях.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина во второй раз в своей карьере достигла отметки в 50 побед за сезон. Юбилейной стала победа над китаянкой Го Ханьюй в 1/8 финала турнира Wuhan Open со счётом 6:4, 6:1.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет её лучшим результатом за последние пять лет.

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