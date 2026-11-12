Украинка Анастасия Осадчук стала чемпионкой мира по шахматам среди любителей

Киевлянка Анастасия Осадчук досрочно завоевала титул чемпионки мира по шахматам среди любителей на соревнованиях в Малайзии. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем времени.

Украинская шахматистка выступала в рейтинговой категории до 2000 очков ЭЛО и обеспечила себе досрочное золото, набрав 7,5 балла за восемь туров до завершения соревнований 12 ноября. Второе и третье места заняли представительницы Монголии Одмаа Энхсайхан и Наранзая Зоригоо, на счету которых по 5,5 очка.

Для Осадчук это уже второе мировое первенство такого уровня — в 2024 году она выиграла чемпионат мира среди любителей в категории до 1700 очков.

Источник: Чемпион.

Сестры Музычук вошли в топ-20 лучших шахматисток мира.

Самый молодой гроссмейстер мира Игорь Самуненков о планах на 2026 год: эксклюзивное интервью.

Читай нас в